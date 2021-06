Diano Marina fervono i preparativi la finale del "Campionato Italiano di Pizza tour" Luciano Sorbillo e Andy Luotto in giuria

La scuola di cucina ‘O Sole Mio ospiterà il 5 luglio 2021 un evento nazionale del mondo pizza la finale del campionato italiano “PIZZA IN TOUR” 2021 organizzata dal dinamico e instancabile patron, Angelo Petrone.

La manifestazione, che può contare su numerosi sponsor tecnici e il patrocinio della Regione Liguria, è unica nel suo genere. Metterà in gara decine di pizzaioli provenienti da tutto il paese per contendersi il titolo nazionale con innovativi impasti e ricette originali. Non solo pizza tradizionale, ma anche preparazioni creative e gourmet con una attenzione alle materie prime, alla salvaguardia del gusto e con una particolare per gli aspetti legati alla salute. Il profumo delle pizze sarà di casa a Diano Marina per tutta la giornata e il pubblico avrà modo di conoscere e apprezzare l’esperienza dei migliori pizzaioli, che hanno vinto le selezioni regionali.

Per la finale è stata individuata una giuria altamente qualificata e composta da Andy Luotto, Luciano Sorbillo, Dino Rossetti, Claudio Porchia, i fratelli Arcangelo e Antonino Frisina, Nicola Corsaro, Alessandro Servidio, Stefano Porro, Carlo Balzola, Giuseppe Colletti.

Particolarmente importante la presenza di Luciano Sorbillo, Membro della terza generazione della famiglia Sorbillo di Via dei Tribunali a Napoli, che vanta 21 figli tutti pizzaioli, è l’unico Maestro pizzaiolo riconosciuto dalla Regione Campania come «eccellenza Campana in Italia e nel Mondo». È figlio di Rodolfo Sorbillo, che serviva la pizza a Totò e che nel 1959 realizzò la prima pizza con cornicione ripieno di ricotta, in occasione della inaugurazione dello Stadio San Paolo di Napoli.

Lo chef Giuseppe Colletti commenta così la notizia della presenza di Sobillo “è un onore essere omaggiati della sua presenza, ed è un grande orgoglio per la città di Diano Marina ospitare questa importante manifestazione nazionale”