Con il Carillon vivente San Bartolomeo al Mare celebra la 'Festa Europea della Musica'

"Considerato che le restrizioni dovute alla pandemia sono state allentate, anche a San Bartolomeo al Mare riprendono le manifestazioni, attività per le quali ci siamo sempre contraddistinti".

Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare, rassicura i propri concittadini e i numerosi turisti che già affollano le spiagge della cittadina del Golfo dianese: "Pian piano - spiega - stiamo riattivando tutti gli eventi "storici" ad eccezione del Rovere d'Oro, per gli ovvi motivi legati al trasferimento di persone dall'estero".

La serata dedicata alla Festa Europea della Musica è come sempre quella che apre il calendario degli eventi, che verrà svelato dettagliatamente nei prossimi giorni. Lunedì prossimo il Comune, in collaborazione con l'associazione Centro Sociale Incontro, dà il benvenuto alla stagione più attesa dell'anno con lo spettacolo itinerante del Carillon vivente: un pianista e una ballerina attraverseranno il Lungomare delle Nazioni, uno spettacolo che li ha resi noti in tutto il mondo.

Un'idea semplice, che nella sua genialità ha reso celebre l'estro creativo italiano in tutto il mondo. La Compagnia Italento ha portato la magia del Carillon vivente in tournèe internazionali, passando anche per San Bartolomeo al Mare nel 2016. Protagonista del video clip di “Beautiful Disaster” con Mika e Fedez, il Carillon vivente è salito sul palco del forum di Assago per la finale di X-Factor 2015, insieme a Coldplay e Skunk Anansie e dal 1998 colleziona premi in tutto il mondo. Dopo 5 anni torna a San Bartolomeo al Mare con il suo spettacolo, una performance in occasione della quale la musica di Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi e altri compositori si fondono con la magia della danza e dei giochi di luci bianche.

Il calendario degli eventi estivi di San Bartolomeo al Mare proseguirà poi con alcuni degli appuntamenti consolidati negli anni, rivisti nell'ottica di un periodo delicato come quello che stiamo vivendo. A turisti e residenti non mancherà l'intrattenimento che sono soliti vivere, in forma ridotta ma sempre gratuita, spensierata e sicura.

“É stato un periodo molto difficile per tutti e anche il mondo dell'arte ha subito un forte contraccolpo - conclude Urso -. “Con il Carillon vivente vogliamo ripartire dalla meraviglia dell'arte e dallo spettacolo suggestivo di un evento davvero unico nel suo genere. Non ci fermeremo qui: proporremo altre iniziative, senza trascurare sicurezza e qualità artistica, lavorando come siamo abituati a fare, per offrire un intrattenimento all'altezza delle aspettative di tutti. Buona estate a tutti, da San Bartolomeo al Mare”.