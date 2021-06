Bordighera: sabato prossimo alla Chiesa di Terrasanta nuovo incontro sulle difficoltà nell'alimentazione

In seguito ai 3 eventi a sostegno delle famiglie sulle difficoltà nell'alimentazione, sabato prossimo alla sala convegni della Chiesa di Terrasanta a Bordighera, l'associazione Dca in collaborazione con Università Popolare Evoluzione Umana, ASI, CNUPI e la Croce Azzurra di Vallecrosia, a grande richiesta torna con un altro incontro.

Il successo e l'interesse all'evento è dovuto proprio alla modalità con cui viene articolato. “Abbiamo avuto modo di relazionarci con le famiglie – dicono gli organizzatori - di comprendere le loro problematiche, le modalità comunicative per approcciarsi ai disturbi alimentari. In sostanza dare una voce, un rinforzo e qualche strumento in più. Perchè non mancare? Sicuramente perchè si ha la possibilità di comprendere, portare se stessi e apprendere dai presenti, dal loro vissuto. Tornare a casa con delle consapevolezze nuove e una piccola dose di ulteriore coraggio. Permettersi e permettere di vedere gli altri da un'altra prospettiva, un approccio diverso ai problemi. Sappiamo che per ogni difficoltà ci sono almeno tre soluzioni, troviamole insieme”.