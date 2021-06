L'acqua del mare è una grande ricchezza da preservare (VIDEO)

In occasione dell’importante evento internazionale di “The Ocean Race Europe”, la regata velica internazionale che andrà in scena a Genova fino al 20 giugno, Iren ha realizzato uno speciale filmato che valorizza la grande ricchezza delle coste liguri: l’acqua il vero tesoro blu della regione.

Nel video si affronta il tema della tutela dell'ambiente marino e costiero, parte integrante del territorio ligure. L'acqua del mare è una grande ricchezza da preservare che consente alla Liguria di essere la regione italiana con il maggior numero di Bandiere Blu (32), un'infrastruttura naturale di turismo e di comunicazione.

Questo grazie anche alla fondamentale attività dei depuratori che mai come in questi anni svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia di un bene prezioso come l’acqua.