Serie di incidenti nel corso della mattinata a Vallecrosia, Sanremo e Ventimiglia sei feriti lievi

Serie di piccoli incidenti, questa mattina, che hanno visto impegnati gli operatori del 118 imperiese e delle pubbliche assistenze.

Alle 10.50, sulla via Romana a Vallecrosia, uno scontro atra due scooter ha visto portare in ospedale tre persone, due uomini di 61 e 77 anni e una donna di 57, tutti con lievi ferite. Verso le 11.20, in corso Imperatrice a Sanremo, una donna di 67 anni è caduta con lo scooter. Anche in questo caso il trasporto è stato fatto verso l’ospedale di Bordighera, in codice giallo.

Infine a Ventimiglia, intorno a mezzogiorno, altri due piccoli incidenti hanno visto l’intervento di automedica e ambulanze per due feriti, anche in questo caso per fortuna in modo lieve.