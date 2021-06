Sanremo: nonostante i divieti passavano ugualmente dalla galleria chiusa da ieri sulla ciclabile (Foto e Video)

Non bastano le transenne a fermare chi vuole comunque transitare sulla ciclabile, nonostante i divieti apposti da Amaie Energia. E’ accaduto più volte oggi, nella zona tra ‘La Vesca’ e Capo Verde dove, ieri mattina, la pista è stata chiusa per una perdita da un’azienda agricola sovrastante la galleria, che si è allagata.

I tecnici di Amaie Energia e di Rivieracqua hanno ieri fatto un sopralluogo e interdetto il passaggio a bici e pedoni. Oggi l’amara sorpresa con le transenne spostate e chiunque che transitava incurante dei pericoli.

E’ intervenuto il Presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, e i tecnici dell’azienda, che hanno nuovamente chiuso e provvederanno a sistemare delle altre grate per bloccare il flusso. Gorlero ha confermato che ci vorrà ancora qualche giorno per riaprire in sicurezza.