Imperia: controlli antidroga della Polizia sul territorio, arrestate due persone con cocaina e marijuana

Due arresti per detenzione di droga da parte della Polizia nei giorni scorsi. Un trentatreenne albanese, N.K., fermato il 15 giugno scorso mentre gli agenti stavano effettuando, controllo del territorio che ha portato alla perquisizione dell’abitazione, dove è stata trovata cocaina e marijuana.

La droga era con ogni probabilità destinata allo spaccio, considerato che l’uomo aveva anche dei bilancini di precisione ed il materiale occorrente per ‘tagliare’ e confezionare la sostanza oltre un’ingente somma di denaro contante ritenuta essere provento dell’attività di spaccio.

La settimana precedente era stato arrestato, sempre dagli agenti dalla Squadra Mobile, F.G. anch’egli per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Anche in questo caso a far scattare le manette è stata un’abile attività investigativa culminata con una perquisizione, nel corso della quale è stata trovata cocaina, già suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta. Sono stati trovati anche due coltelli ed un tirapugni, motivo per il quale era già stato segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per detenzione abusiva di armi.

Gli arresti costituiscono il risultato di un un’incessante attività della Polizia di Stato volta a contrastare lo spaccio ed il consumo di droghe, impegno che recentemente è stato ulteriormente intensificato e che ha portato a tali importanti esiti investigativi.