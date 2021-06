Cronaca |

Covid: Marco Mela (Asl 1) a ‘2 ciapetti con Federico’ “Riapriremo a settembre se recupereremo chi non ha ancora prenotato il vaccino”

Il dott. Marco Mela, Direttore del Dipartimento Prevenzione della Struttura Complessa Igiene Pubblica, ha parlato delle varianti del Covid, della situazione dei contagi nel ponente ligure, dell’andamento della campagna vaccinale e dell’ipotesi di non mettere più la mascherina a fine estate.

“È importante fare la prima e la seconda dose, perché è con quest’ultima che si aumenta il titolo anticorpale, che se è più alto permette di contrastare anche le varianti”. Questa la raccomandazione del dott. Marco Mela, Direttore del Dipartimento Prevenzione della Struttura Complessa Igiene Pubblica della Asl 1, ospite della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’. “In Inghilterra ci sono stati tanti casi di variante indiana perché, per tanto tempo, hanno fatto solo una dose – ha spiegato - per questo ora hanno ripreso a fare la seconda”. Durante l’intervista si è parlato della situazione dei contagi nel ponente ligure, dell’andamento della campagna vaccinale e dell’ipotesi di non mettere più la mascherina a fine estate. “E’ importante nei prossimi mesi recuperare il 40% di persone che non sui sono ancora prenotate per il vaccino – ha detto - questo è infatti l’unico modo per poter a settembre riaprire le scuole e il resto. Se non sarà cosi, il virus continuerà infatti a circolare”. Un aspetto particolare è quello relativo alla possibilità di effettuare una seconda dose di vaccino di un tipo diverso da quello della prima. “E’ scientificamente provato che si può passare da un tipo di vaccino all’altro – ha risposto il Dott. Mela – Chi per esempio ha fatto una prima dose con Astrazeneca può fare la seconda con Pfizer”. Guarda l'intervista integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

