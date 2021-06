L'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea a caccia di sponsor per la Protezione Civile intercomunale

L'unità Intercomunale è un importate progetto dell'Unione che garantisce squadre pronte a intervenire in caso di disastri naturali o incendi in ognuno dei paesi dell'ente: Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Bajardo e Ceriana. I volontari oggi ci sono ma ovviamente c'è bisogno di consolidare questa base di partenza e soprattutto arrivare a far crescere questa attività. Garantire una presenza in loco, con personale formato e pronto a intervenire, permette di abbattere i tempi d'intervento e in caso d'emergenza, questo aspetto può fare la differenza. Inoltre, il contributo garantirà l'acquisto dei necessari dispositivi di protezione individuale per i membri delle squadre operativi.

La scelta dello sponsor avverrà secondo l’ordine cronologico dell’arrivo all'Ufficio Protocollo, sino al raggiungimento dell’intera copertura dei costi delle attività obiettivo del bando. In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non saranno considerate vincolanti per l'Unione dei Comuni. In particolare l'ente si riserva di non accettare proposte che per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune oltre che in caso di manifesta incoerenza con le finalità promosse dal servizio dell'Unione.