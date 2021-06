Sanremo: corale di fine anno scolastico nell’anfiteatro della Scuola dell’Infanzia ‘Villa Vigo’

Nell’anfiteatro della Scuola dell’Infanzia ‘Villa Vigo’ incorniciato da palloncini multicolore e nel consueto rispetto dei protocolli anti Covid , si è svolta la corale di fine anno scolastico.

"I brani cantati - spiegano dalla scuola - rappresentano il periodo vissuto da tutti noi e sono stati interpretati dai bambini con entusiasmo e partecipazione, in particolare ‘I custodi del mondo’ il cui testo parla di libertà, della gioia di vivere e della voglia di continuare a sognare in questo nuovo mondo. Il coinvolgimento suscitato dai canti ha trovato una ‘voce speciale’ nei disegni e nelle pitture realizzate dai bambini nel corso dell’ascolto dei canti, lavori che sono stati esposti nei giardini e sui cancelli della scuola, ‘contagiando’ con il loro messaggio di fiducia e di allegria. La corale si è conclusa con i ringraziamenti delle maestre a tutti i bambini, rivolgendo un saluto speciale ai bambini dell’ultimo anno, dedicando un buon augurio per l’inizio della Scuola Primaria con la consegna della pergamena con la poesia ‘Ti auguro tempo’ di E. Michler. Le insegnanti posteranno sulla classe virtuale ‘Classroom’ il video della corale, condividendo l’emozione del momento, rinnovando i saluti ed il loro GRAZIE a tutti i genitori che le hanno accompagnate e sostenute in questo cammino".