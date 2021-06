Serie B Maschile di Pallanuoto, Andrea Doria-Rari Nantes Imperia per l'ultima della stagione regolare: i convocati

Ultimo turno della stagione regolare di Serie B per la Rari Nantes Imperia di Stefano Fratoni. Domani, alle ore 16.30, presso la piscina di Lago Figoi, i giallorossi saranno ospiti dell'Andrea Doria. Un match che, per entrambe le squadre, sarà preparatorio alla fase finale, dato che qualsiasi esito ne uscirà non avrà ripercussioni sul posizionamento in classifica.

A dirigere il match sarà il signor Federico Capobianco con delega affidata a Carlo Salino.

Per la partita, Stefano Fratoni dovrà fare a meno di Samuele Barla e Filippo Rocchi. Tra i convocati c'è Jacopo Brignolo, alla seconda stagionale, mentre Samuele Porro e Pietro Parolini ricevono la prima chiamata in carriera tra i grandi:

cap. Andrea SOMA'; Federico MERANO (portiere), Filippo AGOSTINI (portiere); Giacomo FRATONI, Filippo CORIO, Riccardo GANDINI, Giacomo GROSSO, Giacomo LENGUEGLIA, Filippo TARAMASCO, Davide CESINI, Jacopo BRIGNOLO, Samuele PORRO, Pietro PAROLINI.