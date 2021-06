Dieci ragazzi imperiesi rappresenteranno la Liguria ai Giochi nazionali dello sport Integrato di Torino

Oggi Torino si trasforma nella capitale italiana dello sport Integrato uno strumento di inclusione sociale, fulcro principale del Progetto 'Cambia il Tempo', promosso e gestito dal CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Fondo Riforma del Terzo Settore Annualità 2019, che prevede un ventaglio di proposte che partono da un percorso di formazione per gli insegnanti della scuola primaria, laboratori di sport integrato, attività espressive e un percorso di alternanza scuola-lavoro per sensibilizzare ragazzi del triennio delle scuole superiori del territorio locale e nazionale. E che mira nello specifico a inaugurare il 'Polo dello Sport Integrato': uno spazio di cultura, di incontro sociale, di formazione e di pratica dello sport integrato.

Durante la giornata di venerdì 18 una selezione di 10 ragazzi diversamente abili e non e 5 accompagnatori fra cui il referente regionale del progetto Christian Ferrari, i tutor sportivi ed artistici Vincenzo Porrovecchio, Noemi Falletta e Francesco Rovere rappresenteranno la Liguria in una kermesse di dimostrazioni di sport integrato che hanno come scopo la sensibilizzazione circa la possibilità di proposte sportive per tutti.

I ragazzi fanno parte di una selezione che proviene dall’Istituto Ruffini, dal Polo Tecnologico Imperiese e dall’ISAH: Gabriele Taramasco e Serena Coppola per l’iSS Ruffini, Valentina Cornelis e Giorgia Rao per il Polo tecnologico Imperiese, Alessio Valalà, Natan Canfori e Angelica Negro, accompagnati dalla dottoressa Marta Arduino in rappresentanza dell’ISAH Njord Tirotta dell’Albergiero di Taggia. Insieme alla compagine ligure si esibiranno le regioni del Piemonte (che ospita la manifestazione), la Valle d’Aosta, La Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Sono presenti a questo evento solo le regioni del Nord Italia per ottemperare alle normative relative alla sicurezza e alla prevenzione di assembramenti.

Il gruppo ligure sarà ospite del CSEN a Torino per tre giorni dove potrà celebrare una festa all’insegna dell’amicizia, dell’incontro con coetanei provenienti da altre zone d’Italia (seppure sotto le rigide normative anti covid) e dei valori più veri dello sport e dell’amicizia. L’evento andrà in onda in diretta nazionale e sarà visibile a partire dalle 15 sulla pagina Facebook CSEN Progetti e CSEN Piemonte.