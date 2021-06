Calcio: i Pulcini della Polisportiva Vallecrosia Academy vincono contro l'Ospedaletti

I Pulcini 2011 della Polisportiva Vallecrosia Academy, mercoledì, hanno superato l'Ospedaletti Calcio. I giovani calciatori biancorossi, guidati da Davide Pagliuca e Riccardo Ballestra, hanno giocato sul campo in erba sintetica dello “Zaccari” a Camporosso contro la squadra orange, che aveva prevalentemente 2012.



I vallecrosini hanno vinto il primo tempo per 3-0 grazie al gol di Burluni e alla doppietta di Pagliuca. Il secondo tempo, invece, è finito con un pareggio: 1-1. Per la Polisportiva Vallecrosia Academy ha segnato Grosso. Il terzo tempo, infine, si è concluso a reti inviolate: 0-0. I giovani atleti, allenati dai mister Pagliuca e Ballestra, si aggiudicano così la partita con il risultato finale di 3-2.