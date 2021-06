Coronavirus: dati sempre in calo, oggi un contagiato in provincia dove non c'è più nessuno in terapia intensiva

Anche oggi numeri bassi per il Covid in Liguria, regione che da ieri è passata alla zona ‘verde’. Oggi registriamo un contagio in provincia di Imperia, che negli ultimi giorni ha sempre fatto segnare ‘zero’.

Sono 16 i nuovi positivi in regione, a fronte di 2.682 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.109 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 167,62 pari al 0,59%.

Come detto un nuovo contagiato nella nostra provincia, rispetto ai 2 del savonese, i 7 a Genova e i 6 di Spezia. Oggi dobbiamo registrare un morto per Covid, un uomo di 73 anni a Genova. Calano ancora i ricoverati nella nostra provincia: oggi sono quattro ma, soprattutto, non c'è più nessuno in terapia intensiva.

Questi gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.339.335 (+2.682)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 358.924 (+2.109)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.119 (+16)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.688 (-14)

Casi per provincia di residenza

Imperia 90 (-)

Savona 235 (-4)

Genova 1.017 (-5)

La Spezia 231 (-1)

Residenti fuori regione o estero 55 (-1)

Altro o in fase di verifica 60 (-3)

Totale 1.688 (-14)

Ospedalizzati: 43 (-4); 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 4 (-1); nessuno (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 14 (+1); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 10 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 9 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 – 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 0; nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 6 (+1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 243 (-4)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.087 (+29)

Deceduti: 4.344 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 48 (-6)

Asl 2 - 87 (-1)

Asl 3 - 396 (+7)

Asl 4 - 30 (-1)

Asl 5 - 80 (-14)

Totale - 641 (-15)

Dati vaccinazioni 18/06/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.304.701

Somministrati: 1.194.865

Percentuale: 92%