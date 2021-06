Vaccini: il colloquio con Toti "Scetticismo tra i giovani? Comprensibile visto il pasticcio fatto con Astrazeneca"

La percentuale di vaccini somministrati in Liguria ha raggiunto il 95 per cento delle dosi consegnate dal generale per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, un trend in crescita nonostante il caos generato dalla decisione di Aifa di sospendere la somministrazione di Astrazeneca agli under 60 in seguito al decesso di Camilla Canepa.



Proprio la morte della diciottenne ha spinto soprattutto i più giovani a rinunciare alla propria dose, anche se con un vaccino cosiddetto 'freeze', ovvero Pfizer o Moderna. Chiacchierando con i maturandi imperiesi è emerso un po' di scetticismo misto a paura.



“Purtroppo è comprensibile, visto il pasticcio che è stato fatto con Astrazeneca”, ha commentato a Imperia News il presidente della Regione Giovanni Toti, a margine della sua visita di ieri a Diano Marina.



Il futuro della campagna, e della fine dell'emergenza, è dunque legato alle rassicurazioni sull'efficacia del vaccino, i cui benefici continuano abbondantemente a superare i rischi, come peraltro ribadito da Ema anche per quanto riguarda Astrazeneca. Servirà rassicurare anche chi ha ricevuto la prima dose dei cosiddetti vaccini 'cold', quindi Johnson (anche questo vietato agli under 60 in Liguria, ndr) e Astrazeneca, ma che riceveranno il richiamo con Pfizer o Moderna. A questo va aggiunto che il destino delle campagne regionali di vaccinazioni è in mano alla disponibilità delle dosi che dovranno arrivare nelle prossime settimane.



Tuttavia al momento la campagna nazionale viaggia al ritmo di 500 mila somministrazioni al giorno. “La campagna sicuramente va avanti in Liguria e nel resto del Paese, certo, senza il caos e le incertezze che ha generato in Italia saremmo a quota 700 mila al giorno”, conclude Toti.