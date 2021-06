Sanremo: ‘fuoco amico’ sulla raccolta differenziata, dai banchi della maggioranza l’attacco di Nocita “Stessi numeri di due anni fa, si pensa che il 65% sia la panacea” (Video)

È scontro aperto in maggioranza sul futuro di Amaie Energia, e il ‘fuoco amico’ non risparmia quello che dovrebbe essere il core business della società: la raccolta differenziata.

L’attacco frontale è arrivato durante l’ultima seduta del consiglio comunale quando Eugenio Nocita, ex assessore all’Igiene nella prima amministrazione Biancheri, non ha certo fatto giri di parole per esprimere la propria visione negativa del lavoro svolto dai suoi successori.

L'intervento di Eugenio Nocita in consiglio comunale

- ha dichiarato in consiglio Nocita -Poi l’attacco diretto al servizio: “”.

Una pesante critica che arriva dai banchi della maggioranza proprio nei giorni in cui il servizio di raccolta è tornato sui muri della città con la campagna Junker per spingere residenti e turisti a utilizzare la app per ottimizzare e migliorare la qualità della raccolta. L’obiettivo è sempre quel 65% che altre città hanno raggiunto ormai da tempo. E intanto Sanremo, con il suo 63%, indossa la maglia nera tra i Comuni gestiti da Amaie Energia.