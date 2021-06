Un successo il service organizzato in occasione del primo 'LCIF day Europa 2021' dai sei Lions Club della Zona 4B del Distretto 108 Ia3

Sabato e domenica scorsi tutti i 9.320 Lions Club d'Europa, in occasione dei 30 anni del service SightFirst, è stato organizzato a livello Europeo, il primo “LCIF day Europa 2021”, evento del Lions International, che ha coinvolto nella Riviera di Ponente i sei Lions Club, sotto la guida del Presidente di Zona 4B Ernesto Fresca Fantoni: Lions Club Ventimiglia, Lions Club Bordighera Capo Nero Host, Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia e Lions Club Arma e Taggia.

Un evento senza precedenti, che ha avuto il duplice obiettivo: realizzare una raccolta fondi per raggiungere la somma di 2.7000.000 dollari in un giorno, e far conoscere meglio la Fondazione “Lions Clubs International Foundation”, una delle prime “ONG” al mondo che si è distinta per lo sviluppo e il sostegno ai programmi internazionali di aiuto a milioni di persone, in caso di calamità, salvaguardia dell'ambiente, supporto e cure ai bambini colpiti da Cancro Infantile, lotta al Diabete di tipo 2, impegno contro la fame nel mondo, prevenzione della vista, opere Umanitarie atte a portare aiuto nel mondo dove ce n'è più bisogno.

I sei Lions Club, coordinati dalla referente del Service Mimma Espugnato de Chiara (Lions Club Bordighera Otto Luoghi) e Erika Demaria (Lions Club Ventimiglia), hanno organizzato sabato una passeggiata Culturale alla scoperta dei tesori nascosti di Ventimiglia alta e domenica una culturale e naturalistica sulla famosa via Julia Augusta. Due eventi che hanno avuto un ottimo successo, grazie alla partecipazione di oltre 100 persone, che hanno aderito alle due giornate Lions. Per i sei Lions Club della Zona 4B, è stato il primo evento organizzato nel 2021, ed ha permesso di far conoscere e scoprire non solo la bellezza di tesori importanti come la Biblioteca Aprosiana, ma anche di ammirare le meraviglie del giardino pensile di casa Galleani/Biancheri con le sale interne dell'appartamento e gli affreschi,grazie alla ospitalità di Erino Viola, la visita alla Cattedrale di Ventimiglia e alla cripta, accompagnati da Don Luca Salomone, la storia del Battistero, la chiesa delle Suore dell'Orto con la cisterna romana, brillantemente spiegati dal dott. Sergio Pallanca, o i panorami stupendi che si sono presentati agli sguardi di chi ha fatto il percorso a piedi sulla via Julia Augusta, accompagnati dal dott. Roberto Capaccio.

Hanno collaborato al successo delle due manifestazioni, il comitato organizzativo dei sei Lions Club della Zona 4B: un particolare ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione, è andato all'Amministrazione Comunale di Ventimiglia, al dott. Sergio Pallanca, Don Luca Salomone, dott. Roberto Capaccio, Erino Viola, al farmacista Andrea Pallanca, a Mario Rossi, al direttore dello “Spazio Conad” di Arma di Taggia Roberto Bellini, all'Associazione “Le Amiche di Wilma”, all'Associazione ADGP di Efisia Palmas e ai presidenti dei Lions Club per i regali:Rosa Faccio (Ventimiglia), Germano Pellegrino (Bordighera Otto Luoghi), Gianni Ostanel (Sanremo Matutia), Roberto Pecchinino (Sanremo Host).

Soddisfazione del Presidente di Zona Ernesto Fresca Fantoni, per il successo del “Primo LCIF day 2021”, organizzato a Ventimiglia. “Pensare che tutti i Lions d’Europa si sono organizzati negli stessi giorni per organizzare eventi con la stessa finalità, per sostenere LCIF, mi rende orgogliosa, di far parte del Lions International” - sostiene il delegato LCIF zona 4b, dott.ssa Mimma Espugnato de Chiara. A Don Luca Salomone e al dott. Sergio Pallanca è stato consegnato in segno di ringraziamento il guidoncino del Governatore Senia Seno.