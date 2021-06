Il Miramare The Palace Resort, una storia che continua…

Oggi, Il Miramare The Palace Resort, apre alla stagione estiva con molte novità: l’inaugurazione della mostra “Blu dipinto di blu” curata da Elena Rede, il 19 giugno, la piscina esterna riscaldata, di acqua dolce naturale, ad uso esclusivo dei clienti del resort, rappresenta un continuum visivo fra il terrazzo, il mare e il cielo azzurro, aperta dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

All’interno del Miramare The Palace, un resort 5 stelle lusso, dalle linee solide, senza tempo ed ingentilite da morbidi decori in puro stile Liberty ed attraversando un parco fatto di essenze tropicali e alte palme, verde e lussureggiante come sono i giardini della parte di Riviera dei Fiori si trova il Ristorante Horus.

Una commistione di eccellenze portate alla massima espressione anche dalla proposta gourmet e che declina in tre diverse soluzioni firmate da Enrico Bartolini, e affidate allo chef Masayuki Kondo: il ristorante serale fine dining Horus, il Bistrot per l’ora di pranzo e il Sunset Bar, una lounge aperta dall’aperitivo fino al dopo cena. Tre interpretazioni pensate per esprimere con gusto contemporaneo il ricco patrimonio della tradizione ligure.

Per ulteriori informazioni:

Miramare the Palace

Corso Matuzia, 9 - SANREMO

Tel. +39.0184.667601 - Fax +39.0184.667655

info@miramarepalacesanremo.it - www.miramarepalacesanremo.it