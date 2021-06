easyNoleggio arriva in Campania

Il noleggio di macchine e attrezzature si sta sempre più diffondendo in Italia ed uno dei canali più utilizzati è senza dubbio quello online, con un numero di clienti sempre maggiore che ne fa uso.

Per questo Giuliano Group ha deciso di acquistare i diritti del marchio easyNoleggio per la regione Campania venendo incontro alle esigenze digitali dei clienti.

Giuliano Group opera da oltre 40 anni nel noleggio di macchinari e attrezzature su scala nazionale ma è proprio in Campania che l’attività dell’azienda ha avuto inizio.

“La nostra scelta di scommettere sulla Regione Campania è una scelta non solo ragionata ma anche di cuore.” commenta infatti Raffaele Giuliano, amministratore delegato di Giuliano Group “La Campania è il luogo dove tutto ha avuto inizio, il Gruppo Giuliano nasce alla fine degli anni Settanta dall’esperienza professionale di Salvatore, fondatore dell’officina di riparazione di motocompressori, destinata a diventare la pietra miliare su cui si sarebbe costruita l’intera azienda.

Proprio da questo presupposto nasce quindi la collaborazione con easyNoleggio che ha l’obiettivo di dare maggior espansione locale all’azienda, sfruttando a pieno le potenzialità del canale digitale.

Noleggiare macchinari ed attrezzature a Napoli e dintorni sarà quindi un’operazione a portata di click.

Noleggiare in digitale in Campania

Con easyNoleggio è possibile noleggiare attrezzature professionali per molti tipi di lavorazioni.

Anche il noleggio quindi si adatta alle nuove esigenze dei clienti digitali che prediligono sempre di più i canali online per interagire con i propri fornitori.

La pandemia ha senza dubbio accelerato questo processo e la scelta di easyNoleggio è la pronta risposta di Giuliano Group.

La tendenza all’utilizzo di smartphone e tablet da parte dei clienti ha spinto l’azienda campana ad investire le proprie risorse e le proprie energie in un progetto ambizioso che mira a fornire un servizio più smart ai propri clienti, e non solo fornirgli l’attrezzatura.

Ricorrere al noleggio di macchinari in Campania diventa quindi semplice e veloce. easyNoleggio si rivolge principalmente alle aziende ma anche ai privati che vogliono effettuare lavori in autonomia o coltivare i propri hobby.

Una comprovata esperienza nel settore noleggio permetterà quindi a più tipologie di clienti di scegliere e prenotare in sicurezza le migliori attrezzature come piattaforme aeree e macchine per il sollevamento, torri faro, gruppi elettrogeni e compressori, macchine movimento terra e piccole attrezzature.

Come funziona easyNoleggio

Il sito easyNoleggio è raggiungibile da desktop o dispositivi mobili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, così da offrire al cliente la maggior comodità possibile.

Si può accedere ad una vasta gamma di macchine e attrezzature tra cui scegliere; tutte le attrezzature presenti sono sempre disponibili per essere noleggiate.

Ogni macchinario ha la propria scheda con le specifiche tecniche ed è quindi possibile confrontare le attrezzature tra loro e scegliere il modello adatto alle proprie esigenze.

Con pochi click si possono prenotare i giorni di utilizzo e scegliere se ritirare l’attrezzatura o farsela consegnare direttamente in cantiere.

Ovviamente è possibile noleggiare più attrezzature, anche per periodi diversi, pianificando l’attività all’interno del cantiere o luogo di lavoro.

Dopo aver visionato un preventivo chiaro e trasparente si potrà pagare in sicurezza direttamente dal sito oppure in sede del noleggiatore al momento del ritiro dell’attrezzatura.

La professionalità di Giuliano Group dietro al marchio easyNoleggio

La collaborazione tra easyNoleggio e Giuliano Group è sinonimo di professionalità e di una visione digitale del futuro.

Dietro al brand troviamo infatti l’esperienza di Giuliano Group, un’azienda radicata da anni nel territorio campano con una grande conoscenza del settore noleggio. Noleggiare con easyNoleggio significa quindi ricorrere a macchine sicure ed efficienti ed avere a che fare con un’azienda che può supportare il cliente nella scelta della macchina o in caso di imprevisti.

L’occhio rivolto al futuro e alle nuove esigenze del cliente è rappresentato dalla visione condivisa di un noleggio sempre più digitale, innovativo e veloce: in poche parole un noleggio easy.