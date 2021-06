Dario Roustayan, l’imprenditore cosmopolita con il Friuli nel cuore

Il made in Italy trionfa non solo per gli italiani ma anche all’estero, lo sa bene Dario Roustayan: imprenditore classe 1965 nato da papà persiano e mamma friulana. Con una formazione estera completa terminata in Italia ed esperienze lavorative sia in Italia che all’estero, Dario Roustayan ha avuto modo di sviluppare un importante bagaglio culturale ed imprenditoriale tanto da averlo reso un punto di riferimento per molte attività che si rivolgono a lui per consigli concreti.

Dario Roustayan: la sua carriera

Nato nel 1965, Dario Roustayan cresce a Teheran, città frenetica e cosmopolita e terra del padre dove completa la formazione presso una scuola tedesca; terminato il ciclo di studi si trasferisce in Germania dove prosegue la sua formazione in ambito scientifico ed informatico. Durante le estati e quando ha vacanza però si reca in Italia e più precisamente in Friuli Venezia Giulia, terra dell’amata madre ma anche degli adoratissimi nonni che hanno contribuito a rafforzare il suo legame con questa regione. Una volta terminati anche gli studi scientifici in Germania, Dario Roustayan deve scegliere la propria università e punta su Udine per laurearsi in modo eccellente in Scienze dell’Informazione.

Il suo percorso di studi completo e variegato gli apre le porte del mondo del lavoro trovando rapidamente occupazione prima in Danieli, dove scopre il settore di interesse in cui si specializza, e poi in Merlo dove gli si apre l’opportunità di diventare responsabile della succursale di Barcellona.

Il suo girovagare gli ha dato modo di rafforzare le competenze in ambito edile e metalmeccanico, ampliando anche il suo bagaglio da poliglotto: parlando fluentemente diverse lingue Dario Roustayan riesce ad avere confronti e contatti un po’ in tutto il mondo. Nonostante il suo animo da cittadino del mondo le radici con l’Italia si fanno sentire e così sceglie di tornare e puntare tutto proprio sul Friuli Venezia Giulia.

L’amore per il Friuli Venezia Giulia

L’amore tra Dario Roustayan e il Friuli Venezia Giulia è nato chiaramente per motivi sentimentali; la terra nativa della madre e dei nonni che Dario Roustayan visitava con regolarità da piccolo è diventata anche materia di studio successivamente. Dopo averne scoperto le meraviglie artistiche e naturalistiche, Dario Roustayan inizia a scoprire la storia del Friuli Venezia Giulia: terra di confine contesa per interessi politici ed economici che da sempre ha una marcia in più.

Il Friuli Venezia Giulia è una terra ricca di attività imprenditoriali che contribuisce attivamente a portare il nome del made in Italy nel mondo, soprattutto nel settore produttivo e in quello alimentare. Dario Roustayan ha avuto modo di studiare molte di queste attività, e con alcune delle quali ha anche avuto il piacere di collaborare.

Dario Roustayan ha studiato l’imprenditoria friulana

L’imprenditore Dario Roustayan ha avuto modo di studiare il Friuli Venezia Giulia imparando a comprenderne sia i lati positivi che i lati negativi; un’analisi è fondamentale per comprendere i propri competitor, analizzando quindi sia i propri punti di forza che quelli di debolezza. Dario Roustayan ha avuto modo di osservare come la maggior parte delle piccole e medie imprese friulane siano a conduzione familiare; se da una parte questa situazione ha dei vantaggi, dall’altra ha sicuramente degli svantaggi.

Tra i vantaggi di una conduzione familiare in azienda c’è l’amore e la voglia di fare per portare avanti un progetto di famiglia, spesso con il proprio nome. Dall’altra però, pescare personale solamente all’interno della propria famiglia è limitante, tanto che a volte si punta su persone che potrebbero non essere il meglio per l’azienda. Altra problematica sollevata dall’imprenditore è l’amore per il proprio prodotto: spesso chi ha un’attività ama talmente tanto ciò che fa da non notare eventuali problematiche e da non mettersi mai in discussione. Dario è al fianco degli imprenditori che desiderano ripartire dopo il covid ed è pronto a divulgare le proprie conoscenze per fare in modo che anche altre attività possano spiccare il volo.