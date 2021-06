Ventimiglia: il Prefetto convoca il Sindaco, Scullino “Abbiamo parlato molto, ma ci siamo capiti poco"

“Abbiamo parlato molto, ma ci siamo capiti poco: la città di Ventimiglia ha bisogno di un intervento massiccio risolutivo”. Lo ha detto il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino all’Ansa, dopo l’incontro con il Prefetto di Imperia, Alberto Intini, a seguito della lettera sottoscritta da tutta la maggioranza.

Nella missiva il primo cittadino aveva denunciato i problemi di ordine pubblico dettato dai flussi migratori, confermando il diniego totale alla possibilità di creare un centro di accoglienza sul territorio comune della città di confine. Nella stessa lettera, Scullino aveva anche auspicato ronde notturne di forze dell'ordine insieme mediatori culturali per il controllo dei molti migranti che girano per la città.

Il Sindaco aveva anche affermato che, a suo modo di vedere il Ministero dell’Interno non sarebbe capace di bloccare in modo completo i flussi. Al termine del tavolo con il Prefetto Scullino ha detto all’agenzia nazionale “Stiamo attraversando un periodo di forte difficoltà, perché combattiamo con una percezione di insicurezza e situazioni al limite della legalità. Speravo di trovare una soluzione e, invece, mi hanno solo parlato delle normative nazionali. Il Prefetto mi ha detto che, sia lui che le forze dell'ordine hanno le mani legate".

“In mio potere – ha terminato Scullino – ci sono solo eventuali ordinanze su alcolici, bivacco e altro, perché comunque voglio dare alla città una immagine di decoro e sicurezza”. In discussione anche i numeri dei migranti “Da una verifica mi è stato detto che ci sarebbero solo 50 migranti ma secondo me sono di più. Chiederò conferma al comandante della Municipale per capire se corrisponde a verità”.