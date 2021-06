Sanremo: l'Asl 1 Imperiese sospende i ricoveri degli anziani 'convenzionati' alla Rsa Casa Serena

L’Asl 1 Imperiese ha bloccato i ricoveri degli anziani in convenzione con ‘Casa Serena’, la residenza di frazione Poggio a Sanremo, già al centro di molti problemi negli ultimi mesi.

La decisione è arrivata, ufficialmente, martedì scorso a seguito di un sopralluogo della stessa Asl e sarebbe riferita ad alcune mancanze della struttura, come l’assenza di aria condizionata e del contratto di manutenzione dei sollevatori. Ma, di fatto, nascerebbe da un episodio che, nei mesi scorsi ha visto protagonista una addetta della struttura, che ha colpito con una testata un ospite.

Un caso isolato, ma comunque ingiustificabile, per il quale l’addetta è stata sospesa dal servizio. Un fatto che ha visto anche l’intervento delle forze dell’ordine, che lo hanno verificato anche con l’ausilio delle telecamere interne alla struttura.

La decisione dell’Asl arriva, tra l’altro, proprio nel periodo in cui il Comune sta cercando di vendere la struttura, in modo da fare cassa per risolvere gli annosi problemi di manutenzione della fognatura della città.