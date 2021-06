Coronavirus: la nostra provincia torna oggi a zero contagi, calano ricoveri e terapie intensive. Nessun morto

Numeri sempre molto bassi per il Covid in Liguria che, come annunciato poco fa dal Presidente Toti entra in zona ‘verde’. Tasso di positività sempre esiguo e oggi la nostra provincia torna a zero contagi.

Sono 18 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 2.647 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.762 antigenici rapidi), uno ogni 147 pari al 0,68%. Come detto zero contagi nell’imperiese mentre sono stati 4 nel savonese, 13 a Genova e nessuno anche a Spezia. Anche oggi nessun morto mentre calano ancora i ricoverati, sia su base regionale che provinciale.

Questi gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.336.653 (+2.647)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 356.815 (+1.762)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.103 (+18)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.702 (-9)

Casi per provincia di residenza

Imperia 90 (-2)

Savona 239 (-2)

Genova 1.022 (-7)

La Spezia 232 (-)

Residenti fuori regione o estero 56 (+1)

Altro o in fase di verifica 63 (+1)

Totale 1.702 (-9)

Ospedalizzati: 47 (-7); 9 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 5 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 13 (-1); 0 (-) in terapia intensiva

San Martino - 10 (-2); 8 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 8 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 – 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 0; nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-4); nessuno (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 247 (-22)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.058 (+27)

Deceduti: 4.343 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 54 (-)

Asl 2 - 88 (+4)

Asl 3 - 389 (-2)

Asl 4 - 31 (+4)

Asl 5 - 94 (-6)

Totale - 656 (-)

Dati vaccinazioni 17/06/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.291.392

Somministrati: 1.174.268

Percentuale: 91%