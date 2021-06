Arresti di ieri mattina ad Arma di Taggia: chi è Sonia Magaton, conosciuta nell'organizzazione di eventi

Tra gli arresti di Arma di Taggia, quello di Sonia Magaton è sicuramente un nome conosciuto. Lei è molto nota in provincia di Imperia come promoter e organizzatrice d'eventi con la sua società "L'umin'Arte". In questi anni ha portato nomi di spessore nel ponente ligure, promuovendo la natura benefica di questi eventi. Proprio per questo la notizia del suo arresto ha lasciato basiti componenti di amministrazioni locali, colleghi del settore e le tante altre realtà con cui ha collaborato.

L'ultima di queste manifestazioni per beneficenza è prevista per il 2 luglio al Casinò di Sanremo con ospite Ivana Spagna. Il ricavato dell'evento andrà a Unicef e a sostegno di Stefano Viola, anche se al momento la serata è ancora in forse, visti gli gli eventi di ieri. Soltanto un anno fa, organizzò qualcosa di analogo con la serata con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, al Roof Garden del Casinò. Venne presentato come il primo show con un grande artista nel post lockdown il tutto a favore dell'Unicef. Il suo nome lo si ritrova anche nell'organizzazione di mercatini piuttosto che nello staff di Area Sanremo.

Insomma una professionista importante nel panorama locale il cui nome oggi viene associato a un grave fatto di cronaca. Secondo il quadro emerso a margine degli arresti lei, il marito e il figlio avrebbero raggirato un anziano, analfabeta e disabile psichico. La vittima è stata circuita per un totale di 110mila euro ed i fatti sono stati commessi tra Arma di Taggia e Riva Ligure, dal 2016 a oggi. In pratica i tre arrestati, dopo aver proposto l’acquisto di formaggio per 30mila euro (che ovviamente non arrivava) hanno suggerito di dare tutto in mano ad una sedicente avvocato, con il pagamento di anticipi da 50mila euro.

Nello stesso periodo avrebbero indotto la moglie dell’uomo a vendere due immobili in provincia di Bari. Gli inquirenti stanno tentando di capire se l’avvocato proposto dai tre sia vero oppure non esista per nulla, anche se c'era chi simulava le telefonate spacciandosi come avvocato all’ignaro truffato. Nei prossimi giorni sono previsti gli interrogatori di garanzia ma è già noto agli inquirenti come i tre approfittassero dell’uomo, suggestionandolo a tal punto da farsi consegnare il denaro.