Taggia: la prossima settimana, assemblea ordinaria dei soci della Croce Verde Arma di Taggia

Venerdì 25 giugno 2021, presso la sede della Croce Verde Arma di Taggia, in via Aurelia Ponente 48, si svolgerà l'assemblea ordinaria dei soci alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda, con il seguente ordine del giorno:

1) Bilancio consuntivo 2020

2) Bilancio preventivo 2021

3) Nomina dell' Organo di controllo ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 30 D.Lgs 117/2017 con poteri di revisione legale dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 31 D.Lgs 117/2017, durata in carica e determinazione del relativo compenso; 4) Varie ed eventuali.

Onde ottemperare alle norme anticovid 19 l'assemblea si svolgerà in presenza per uri massimo di quindici Soci. I restanti potranno collegarsi attraverso la piattaforma zoom. In entrambi i casi occorrerà dare conferma partecipazione entro e non oltre il giorno 24.06.21.