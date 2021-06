Taggia approva le modifiche allo statuto di Amaie Energia per andare verso la risoluzione del problema Park

"Siamo al primo passo". Con queste parole il sindaco di Taggia Mario Conio, ha salutato l'approvazione delle modifiche allo statuto di Amaie Energia, passate ieri dal consiglio comunale. 'Un primo passo', verso la possibile soluzione dell'annosa questione Park al centro di Arma di Taggia.

Le modifiche statutarie indicano quella che dovrebbe essere la strada per arrivare un giorno al completamento dell'incompiuta armese, grazie ad Amaie Energia. In vista di questo traguardo, il Comune di Taggia, ha richiesto un ampliamento delle funzioni per Amaie Energia: "In particolare come Comune abbiamo avviato verifiche e incontri con Regione Liguria e Amaie Energia per andare a sviluppare insieme un annoso problema: Millenium, una struttura ferma da oltre un decennio nel centro di Arma di Taggia. - spiega il sindaco - È emersa una unità di intenti perchè tutti, su scale diverse, abbiamo interesse che la situazione venga risolta. Regione che sta promuovendo la ciclovia tirrenica, di importanza strategica, un'infrastruttura che colleghi il confine francese fino alla toscana e che oggi si interrompe su Arma. Amaie Energia, è proprietaria della pista ciclabile ma oggi sul nostro territorio non può esercitare questo diritto perchè ahimè l'infrastruttura è inesistente. Infine, scontato l'interesse della nostra comunità perchè da oltre 15 anni viviamo un dramma, noto a tutti noi".

"Con l'approvazione delle modifiche Amaie Energia avrà la possibilità di diventare società pubblica di progetto. - aggiunge il primo cittadino - Quindi, oggi non entriamo nel merito della situazione Millenium ma andiamo ad approvare una modifica statutaria che permetta alla società di sviluppare questa iniziativa. Oltre a questo ma non l'abbiamo chiesto direttamente noi, ma immagino il socio di maggioranza, il comune di Sanremo, vengono ampliate le opportunità della società, permettendo la costruzione di edifici in conto proprio, direttamente o mediante appalto a terzi".

L'altro aspetto riguarda la possibilità di esercitare le funzioni di controllo analogo per i soci minori. Prima delle modifiche allo Statuto gran parte di questo potere era correlato al socio di maggioranza, il Comune di Sanremo. L'intenzione è quindi di superare l'aspetto della sola partecipazione societaria per andare verso una gestione e un potere decisionale che dia egual forza anche ai soci minori.

Aspetto, quello del controllo analogo che ha trovato l'interesse del gruppo di opposizione "Il Passo Giusto". "L'importanza del controllo analogo è tutto nel rapporto tra pubblica amministrazione e società partecipata. - afferma Mario Manni - Mi è piaciuta poco, la trasparenza, in questo inizio di rapporto con Amaie Energia e mi riferisco alle spiagge che abbiamo affidato per un anno. Sono andato a vedere il piano industriale di Amaie Energia tra 2020 e il 2023. Amaie Energia sulla spiagge di Taggia prevede 100mila euro nel 2023, allora lo dà per scontato. Perchè? O lo sa già o almeno in questa parte non centrerà l'obiettivo".

"L'acquisizione del parcheggio da Amaie Energia prospettata dal sindaco è la risoluzione del problema, mi sembrava anche una buona strada perchè allora si diceva che il Comune acquista e il Comune fa senza passare da Amaie Energia. Questo passaggio su Area 24 se portato a termine è un ottimo risultato però allargare le maglie mi sembra eccessivo. - aggiunge - L'obiettivo di risolvere quella situazione è obiettivo preminente, per l'amministrazione, i cittadini e i turisti".

"Mi piace essere un po' più cauto. - prosegue il capogruppo Roberto Orengo - Siamo davanti a un matrimonio a fronte di un problema generato molti anni fa dove chi gestiva la parte era proprio una partecipata, dal Comune di Sanremo, da Regione tramite FILSE e da Banca Carige. Siamo arrivati al punto che Area24 non riesce a gestire il problema perchè affidandosi a una ditta con sede in Lussemburgo, succede quel che succede. Oggi siamo di fronte alla risoluzione dove ci affidiamo di nuovo a una partecipata. Ci sono sempre la Regione e il Comune di Sanremo, l'unico vantaggio rispetto al passato è l'organo di controllo analogo dove entreremo".

"Quando le partecipate hanno allargato i propri orizzonti sono diventate risolutrici dei problemi dei comuni. Siamo di fronte a qualcosa che è cresciuto enormemente in un brevissimo lasso di tempo e riferimento di parecchi comuni su servizi esistenziali per la comunità. - ricorda Orengo - Possiamo sopportare un anno il buco del park ma non possiamo ad esempio sopportare la mancata raccolta e spiazzamento delle strade. Abbiamo una partecipata che andrà ad affrontare argomenti rilevanti sulla vita di tutti e in particolare sul nostro comune. Capiamo la volontà i risolvere un problema ma abbiamo anche un senso di responsabilità derivante dall'esperienza, ovvero che quello accaduto con Area24 non si ripresenti".

Le modifiche allo statuto di Amaie Energia, sono state approvate a maggioranza con l'astensione dei consiglieri di minoranza, Manni, Orengo, Barbara Brugnolo e Luca Napoli. Che cosa accadrà adesso? "Ora parte una fase di disamina tecnica ed economica molto approfondita sull'operazione Park. - ha specificato il sindaco Conio - Riteniamo che sia un'operazione con un suo bilanciamento economico, quindi l'abbiamo prospettata con serenità. Saremmo stati soci scellerati di Amaie Energia a voler proporre un'operazione in disequilibrio. Dalle prime indicazioni questa è una impostazione condivisa dalla società, certo è che è un cammino. L'attenzione sarà alta e Michele Figaia sarà la persona che si dedicherà a quello e cercheremo di esercitare il nostro controllo in maniera zelante e attenta".