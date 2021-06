Proseguono a Sanremo le prove di trazione per testare la resistenza dei pini marittimi di via Nino Bixio.

I tecnici e i ‘rocciatori’, coaudiovati dalla Polizia Locale che ha provveduto a sgomberare dalle auto in sosta il tratto di strada interessate dalle verifiche, lavoreranno per tutta la giornata odierna.

Ma anche in quella di domani per completare i test e mettere in sicurezza gli alberi che presenteranno delle criticità.