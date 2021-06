Sanremo: deserta anche la terza asta per la vendita dell'immobile Amaie di piazza Cassini

Anche la terza asta è andata deserta. Nessuno si è fatto avanti per l'acquisto dell'immobile Amaie in piazza Cassini, nonostante l'ultimo ribasso avesse portato il prezzo a circa 1 milione 100 mila euro (alla prima asta era a 1 milione 447 mila euro).

Anche questa volta nessuna busta negli uffici di Amaie e ora, a quanto pare, la situazione potrebbe complicarsi siccome l'intento dell'azienda è quello di procedere con la massima cautela per evitare di svendere il bene.

Si tratta della porzione di fabbricato edificato dalla Compagnia di Gesù nel 1.600 per ospitare un collegio vicino alla chiesa di Santo Stefano. Successivamente gli spazi sono stati destinati a uffici comunali e, infine, a uffici e ambulatori dell’Asl1.

La struttura, utilizzata ultimamente come sede di associazioni, sarebbe al centro di un progetto per la trasformazione in ostello nell’ambito del maxi bando per la riqualificazione del centro storico.

Se, però, dopo la seconda asta deserta l'intento palese era quello di procedere con una terza, pare che ora Amaie voglia valutare al meglio la situazione e, quindi, la parola passerà al Cda.

Due le strade possibili: procedere con una nuova asta oppure incontrare privatamente il soggetto che si era fatto avanti a suo tempo, dichiarandosi interessato all'acquisto, per capire meglio le sue intenzioni.