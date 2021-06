Concorso "Nel nome del rispetto": un premio per la scuola di Cipressa e l'intervista a Monica Previati

La classe V della scuola primaria di Cipressa, che fa parte dell’Istituto comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, ha vinto il Premio alle emozioni alla Vª edizione del concorso-sondaggio nazionale "Nel Nome del Rispetto - Rispetta te stesso e l’altro, diventando un soggetto attivo della società". Il riconoscimento arriva grazie all'intervista fatta dai bambini alla biologa Monica Previati.

Questa la motivazione dei 40 giurati: 'la classe ha esaminato l’esempio di Monica Previati, l’esempio di una persona vicina ai bambini, che ispira a conoscere e diffondere la cultura dell’ambiente marino e così facendo porta le emozioni dentro ogni bambino'.

L'iniziativa di carattere nazionale si svolge con il patrocinio della Provincia di Perugia, della Regione Umbria, dell’Ufficio scolastico regionale e della Federazione Nazionale dei Diritti Umani. Ieri è stata presentata, in streaming, dall’Associazione “Nel Nome del Rispetto”.

“A questo concorso - racconta l’insegnante della scuola di Cipressa, Cinzia Cozzucoli, che, coadiuvata dalle colleghe, ha seguito la classe nella preparazione del concorso - abbiamo voluto descrivere una persona che fosse di esempio per i messaggi positivi e per gli stili di vita corretti e civili, e per questo abbiamo scelto la biologa marina Monica Previati, impegnata nella protezione e valorizzazione dell’ambiente marino costiero e con la quale la classe aveva già lavorato".



"Gli studenti - prosegue l’insegnante - hanno intervistato la biologa preparando domande relative non solo alle proprie scelte lavorative, ma anche a quelle personali, finendo col parlare dello stato di salute del mare e del perché sia importante conoscerlo e proteggerlo. Agli studenti è rimasto soprattutto in mente il fatto di come il mare sia una fonte di vita per l’uomo, poiché fornisce ossigeno, assorbe anidride carbonica, insomma è una fonte di vita per l’intera umanità che invece non rispetta il mare e che poco lo conosce".



"Sono proprio queste - conclude l’insegnante - le parole che i ragazzi hanno usato per spiegare le loro riflessioni, discutendo insieme alla biologa del tema del rispetto che per molti di loro ”è una vera medicina, necessaria per salvare il mondo e tutti noi. Grazie alla disponibilità della biologa Monica Previati, della sua passione, del suo impegno, ma grazie anche alla curiosità dei ragazzi e alla loro passione per la conoscenza e per il mare, la classe V ha vinto il Premio alle emozioni”.



“Non sono mai stata così emozionata - conclude la biologa Monica Previati - È stato molto bello essere stata intervistata da questi ragazzi che mi hanno posto domande non sempre semplici, come ad esempio perché ho scelto di educare i giovani al rispetto della natura e quali sono le condizioni attuali del mare. Ho cercato di rispondere con onestà a queste domande, raccontando le mie difficoltà, ma anche i miei successi, raccontando lo stato attuale degli oceani, le problematiche ma anche le soluzioni che possiamo adottare tutti insieme".



"È stato bello - conclude la biologa - vedere l’entusiasmo e la voglia di cambiare crescere in questi ragazzi che hanno colto il senso profondo della parola rispetto, che non può prescindere dalla conoscenza e dell’amore. È proprio la passione, l’entusiasmo di questi ragazzi che deve diventare motore per noi adulti. Non possiamo delegare solo le nuove generazioni a migliorare l’ambiente che ci circonda ma noi insieme a loro possiamo e dobbiamo iniziare un percorso di cambiamento, un passo alla volta, un giorno alla volta”.