Bordighera: valzer di incarichi all'interno del Comune, "Rendiamo più efficace l'attività amministrativa"

Valzer di incarichi all'interno del Comune di Bordighera. La giunta del sindaco Vittorio Ingenito ha deliberato alcune modifiche all’organigramma dell’ente. "La riorganizzazione, che ha il fine sia di rendere più efficace ed efficiente l’attività amministrativa in relazione agli obiettivi da raggiungere sia di proseguire la progressiva rotazione del personale" - spiegano dal Comune.

Che cosa cambierà? Il Segretario Generale assume il Servizio legale – affari generali – biblioteca. Il Settore Finanziario assume il Servizio cultura, sport e turismo. Il Settore Tecnico assume il Servizio Commercio – demanio marittimo – suap – patrimonio. Al suo interno viene inoltre istituito il Servizio attuazione interventi PNRR – partenariato pubblico privato – ricerca finanziamenti.

"La modifica dell’organigramma comunale avrà decorrenza dal conferimento degli specifici incarichi dirigenziali; è rinviata a specifici provvedimenti dirigenziali l’assegnazione delle risorse umane ritenute maggiormente idonee secondo i principi generali di professionalità e competenze. - spiegano dal Comune - E’ stato inoltre stabilito che la Direzione Amministrativa verrà dislocata presso i locali di piazza Mazzini, per meglio coordinare l’attività degli Uffici Anagrafe ed Elettorale e per rispondere in modo più immediato alle esigenze della cittadinanza".​