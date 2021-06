Sanremo: presenza dei gabbiani, lettore replica "Non appropriato intervenire sulla preservazione della specie"

Questione gabbiani a Sanremo, la replica del lettore Giorgio Mantovani



"Non intravedo davvero la necessità di usare il tono polemizzante con il quale il lettore S.A. conclude la sua segnalazione: l'uomo interferisce davvero già così pesantemente sugli equilibri della fauna selvatica (e della flora anche) antropizzando i territori areali che l'intervenire sulla preservazione di una specie che per quanto protetta già si sviluppa pesantemente in ambito urbano grazie proprio alla sussistenza che l'uomo stesso gli serve ogni giorno mi pare non appropriato. Tanto più, e i casi sono oramai molteplici dal ponente ove viviamo alla vicina Costa Azzurra che i predetti volatili non fanno che aumentare la loro presenza e con essa, in diretta proporzione, i danni alle cose ed alle persone, sopratutto in periodo di riproduzione che, oramai, grazie agli scarti di cibo ed ai comodi ed indisturbati rifugi sui tetti piani non sono più limitati ad un piccolo all'anno ma anche a due tre riproduzioni per anno... Davvero vuole il lettore paragonare questi enormi volatili nordici adatti a coprire le distanze oceaniche agli utilissimi rapaci tipici dei nostri boschi che non aggrediscono uomini ed animali domestici, non imbrattano le facciate e i tetti con le loro abbondanti deiezioni e né e sopratutto "urlano" notte e giorno i loro acuti e stridenti richiami?!"