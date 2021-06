Sanremo: la cagnolina Nikita ha bisogno di avere una famiglia

Abbiamo deciso di aiutare questa piccina con altri suoi tre fratelli. Li abbiamo portati in stallo nella provincia di Imperia per dare loro una chance di vita. Sono buoni, festosi, arrivano dalle strade di Benevento. Erano sei, uno giù è stato adottato, uno è finito sotto ad una macchina, gli altri quattro sono con noi e ci siamo promessi di trovar loro famiglie fantastiche. Poco più di 4 mesi e mezzo. Sverminata, chippata, vaccinata, dolcissima ed equilibrata. Taglia super contenuta, la mamma è sotto i 10 kg. Lunga e con le gambine un po' corte: per farla breve, bellissima.

Se siete interessati all'adozione potete mandare un WhatsApp presentativo al 3295461841.