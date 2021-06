Pallanuoto: i risultati delle giovanili nello scorso weekend delle formazioni Under della Rari Nantes Imperia

R.N. IMPERIA-ARAGNO 19-13 (6-1; 4-6; 7-3; 2-3)

R.N. IMPERIA: Monari, Carrai, Ferro 2, Gandolfo, Ivani 1, Buemi, Morchio, Prette, Alberti 4, Rombo 8, Tambuzzo 1, Lanteri 3, Carpano All.: Giulini

R.N. IMPERIA-R.N. SAVONA B 23-11 (8-0; 5-1; 5-6; 5-4)

R.N. IMPERIA: Monari, Carrai, Ferro, Gandolfo 2, Ivani, Buemi, Morchio 1, Prette, Alberti 4, Rombo 11, Tambuzzo, Lanteri 5, Carpano All.: Giulini.

Nel weekend appena trascorso, la Rari Nantes Imperia è scesa in acqua in due categorie giovanili. La formazione Under 14 maschile, allenata da Francesca Giulini, ha disputato il concentramento alla ‘Cascione’, lo scorso sabato.

Nel primo incontro i giallorossi hanno battuto Aragno 19-13, nel primo match, e 23-11 la Rari Nantes Savona nel secondo match. Questo il commento dell’allenatrice al termine della rassegna: “E’ una bellissima squadra e io sono fiera di allenarli perché si impegnano molto e si allenano con costanza. Su questa strada, i risultati arrivano. Sono davvero contenta perché i ragazzi si stanno appassionando a questo sport”.

SORI POOL BEACH-R.N. IMPERIA 12-6

R.N. IMPERIA: Della Valle, Reitano 2, Bergatta 4, Morchio, Lanini, Gerbore, Bianchi, Scatenato. All.: Bencardino

La formazione Under 13 mista invece era di scena a Lago Figoi dove affrontava il Sori Pool Beach. La formazione, guidata a bordovasca da Martina Bencardino, ha ceduto 12-6 nella partita del sabato pomeriggio.

Al termina del match, l’allenatrice ha detto:” Sono stati molto bravi a non mollare mai nonostante fossero soltanto sette, e senza cambi, a causa delle numerose assenze. Vuol dire che in settimana stanno lavorando bene. La partita di oggi ha rappresentato un altro tassello nella loro crescita personale e verso questo sport che è bellissimo e regala tante emozioni ma allo stesso tempo richiede sacrifici.”