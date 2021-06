Il Reds Rugby Team di Imperia torna in campo e si allena assieme al Sanremo Rugby

“Finalmente!”. Ecco l’esclamazione dei piccoli del Reds Rugby Team... un grido unanime che riempie il campo da gioco di Via Allende, quando ai baby ruggers viene comunicato che si sarebbe svolta attività con un’altra squadra. Così sabato scorso, si sono riaccesi i motori della tanto attesa trasferta a Sanremo sul campo del Sanremo Rugby, splendida location per riprendere il gusto del gioco e di quel terzo tempo che tutti gli sport invidiano.



“Allenamento congiunto - spiegano dalla società sportiva -, questa è l’attività che hanno svolto i piccoli con i pari età sanremesi, impeccabili padroni di casa. Sono bastati pochi minuti per far tornare ai bimbi dei Reds la voglia di gioco, tenuta da parte in questi mesi di allenamenti distanziati, sorriso e divertimento che riempiono il cuore dei piccoli ma anche dei grandi (educatori, allenatori, genitori) che con costanza hanno seguito i ragazzi sul campo nonostante l’avversità.

La società dei Reds Rugby Team asd-Im, grazie al sostegno del direttivo e dei tecnici, non ha avuto stop durante i periodi più difficili, gran lavoro che ha portato all’aumento dei tesseramenti nel minirugby e che incentiva la voglia di crescere, tanto che durante l’estate, fino a fine luglio, ci sarà una piccola scuola estiva mattutina con educatori dei Reds aperta a chi vuole approcciare questo sport e non solo.

Il campo stavolta non ha bisogno di cronache... ha bisogno solo di essere goduto a pieno, se già i risultati nei raggruppamenti federali sono relativi, in una giornata come quella di sabato conta quello che i vicini transalpini chiamano plaisir du jeu.

Grazie agli educatori, grazie ai genitori, grazie ai più grandi… ed ai bambini che inconsciamente hanno dato prova di infinita tenacia”.