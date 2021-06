Calcio on line: il Ventimiglia si aggiudica il primo campionato di Eccellenza e-sports in Liguria

Si è concluso nelle scorse ore il primo campionato di Eccellenza e-sports della Lnd-Liguria, un torneo di calcio giocato... in punta di dita.

A trionfare in finale è stato il Ventimiglia Calcio, capitanato da Alessio Salzone, che si è così laureato primo campione della storia ligure di questo sport on line che utilizza una piattaforma molto amata dai giovani, vale a dire la Play-station.

I granata, dopo essere arrivati primi del girone A di qualificazione, hanno superato (5-1) in semifinale la Dinamo Santiago, approdando in finalissima contro il Pro Pontedecimo. Senza storia la partita decisiva, la formazione granata ha chiuso ben presto in conti superando i rivali 3 a 0.

Al terzo posto il Rupinaro Sport. Il titolo di miglior marcatore della competizione è andato a Federico Sergio della Dinamo Santiago.

La squadra del Ventimiglia Calcio - guidata da Salzone (oltre venti gol) - era composta da Marco Sparma, Lorenzo Lusini, Flavio Ferruggia, Agostino Lanzo, Jacques Occhipinti, Luigi Coppola e Angelo Di Palma.