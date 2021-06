Caos autostrade, Toti: “Subito gratuità delle tratte liguri fino a termine cantieri e messa in sicurezza”

“Tutte le autostrade devono essere gratuite in Liguria, totalmente e a prescindere dalla tratta, fino a quando non saranno terminati i lavori di messa in sicurezza. È quello che chiediamo e chiederemo in tutte le sedi al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, unico titolare delle concessioni, e a tutti i gestori autostradali, a fronte dagli enormi disagi che stiamo subendo, non solo in queste ore ma negli ultimi anni”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Se non si può modificare il piano dei cantieri – aggiunge il governatore ligure – almeno si eviti la beffa del pedaggio per un servizio che non c'è. La Liguria deve ripartire alle stesse condizioni delle altre regioni, così invece – conclude - è solo una penalizzazione che blocca l'economia, il turismo e la ripresa del nostro territorio”.