Come utilizzare l’olio viso per la cura della pelle

Come puoi ben immaginare, prendersi cura della propria pelle significa selezionare accuratamente i prodotti ideali per la cute. Oggi ti parleremo dell’olio viso, un cosmetico che non sempre viene preso in considerazione.

Quale olio viso naturale scegliere?

Ogni tipo di pelle ha bisogno di trattamenti specifici e di cosmetici pensati appositamente per quel genere di cute. Ad esempio, l’olio di rosa mosqueta è ideale per le pelli mature che hanno bisogno di una maggiore idratazione quotidiana. Questo prodotto è ricco di ingredienti anti-età come gli acidi grassi polinsaturi; proprio per questo, questo tipo di olio è perfetto per chi desidera riacquisire una nuova luce, andando a combattere quell’aspetto stanco e spento che spesso si presenta con l’avanzare degli anni o nei momenti in cui siamo maggiormente sottoposti allo stress. Esistono ovviamente pure altri tipi di olio per il viso che potrai utilizzare per la tua skincare quotidiana: ad esempio anche l’olio di cocco è un altro trattamento anti-age da utilizzare non appena iniziano ad esser in evidenza le prime rughe. Un altro tipo di olio utilizzato spesso per la cura della pelle è l’olio di Argan: con poche gocce di olio applicate sul palmo della mano, lavorate a caldo e applicate sia nella parte bassa del viso che nella parte alta, si potranno ottenere grandi benefici. La pelle sarà maggiormente idratata, più luminosa e il colore della pelle riprenderà immediatamente vigore. Terminiamo citando l’olio di mandorle dolci per il viso, perfetto nella skincare quotidiana e ideale anche per le aree più delicate del contorno occhi.

L’abbinamento dell’olio viso ad altri trattamenti

L’olio per il viso è uno di quei trattamenti ideali per prendersi cura soprattutto delle pelli più secche e che hanno grandi esigenze: pensa, difatti, che lo stesso olio a volte lo possiamo trovare presente già in altri prodotti destinati al viso. Un esempio dell’uso dell’olio in altri prodotti è nei detergenti: molti flaconi di detergenti per il viso sono appositamente arricchiti da olio per cercare di pulire e nutrire la pelle al tempo stesso. Lo stesso olio, peraltro, viene sfruttato anche nei trattamenti per la cura delle palle del corpo e, alcuni, bagno schiuma o scrub ne sono impreziositi. In questo modo, la pelle potrà beneficiare di un doppio vantaggio: da una parte è pulita in profondità, mentre dall’altra viene nutrita e coccolata come in un classico trattamento spa. Tu dovrai selezionare accuratamente il tipo di cosmetico arricchito con l’olio viso per ottenere i benefici giusti, in base al tipo di pelle che possiedi.

Cosa non deve mancare nella skincare serale

Come saprai bene, per prendersi cura della pelle è fondamentale compiere due trattamenti: il primo alla mattina quando la nostra pelle ha espulso tutte le impurità durante la notte e il secondo alla sera, prima di coricarsi, per eliminare lo sporco. Potrai sfruttare l’olio viso proprio la sera per fare una rilassante skincare: in questo modo, la pelle avrà tutto il tempo di assorbire il trattamento nutriente, attenuando le rughe ed i segni di espressione. Non dimenticare di prenderti cura anche dell’area del contorno occhi, zona molto sensibile del nostro viso che richiede ugualmente un prodotto specifico, nutriente e stimolante. In questa maniera, la pelle sarà idratata e la pelle potrà riacquisire tutte quelle caratteristiche che la faranno nuovamente sembrare in un ottimo stato di salute. Prima di applicare l’olio per il viso ed eventuali altri trattamenti sulla pelle, ricordati di lavare accuratamente la cute con un prodotto ad hoc: sono assolutamente banditi i saponi e saponette per le mani poiché non sono pensati per soddisfare le necessità della pelle del viso. Ora che conosci proprio tutto sul l’uso corretto dell’olio per il viso, puoi scegliere il migliore che fa per te!