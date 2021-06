Sanremo: buona la 'prima' per la nuova maturità, le voci dei ragazzi nel giorno dell'esordio (Foto e Video)

La generazione di studenti che ha fatto i conti con il disagio della dad arriva oggi alla seconda maturità al tempo del covid.

Una nuova rivoluzione rispetto al classico esame: quest'anno c'è una sola prova, un 'maxi orale' da un'ora con il quale lo studente dovrà dimostrare di aver fatto proprio il programma, dopo aver presentato un elaborato proprio.

Siamo stati fuori dal Liceo 'Cassini' e dal 'Colombo' per sentire le voci dei primi maturandi che hanno sperimentato il nuovo esame. E, a quanto pare, tutto sembra andare per il meglio, senza mai dimenticare che la generazione attuale di studenti porterà per sempre con sé il ricordo di un percorso scolastico segnato dalla pandemia e dalle sue conseguenze.

Le voci dei ragazzi

Stando a quanto trapela da fonti vicine a insegnanti e dirigenti scolastici, l'opinione comune è quella di una prima giornata senza particolari problematiche.

La scuola, ancora una volta, ha dimostrato di sapersi adattare alle difficoltà mettendo sempre al centro il bene e il futuro dei propri ragazzi.