Calcio: i giovani calciatori della Polisportiva Vallecrosia Academy affrontano il Taggia

I 2008-2009 della Polisportiva Vallecrosia Academy, sabato pomeriggio, perdono contro il Taggia.

Partita molto bella ma sofferta per i giovani calciatori guidati dall’allenatore Luca Soncin, anche a causa del forte caldo che sul campo "Zaccari" a Camporosso ha messo in difficoltà qualche giocatore. Alla fine cedono agli avversari per 0-3.

I ragazzi allenati da mister Soncin torneranno in campo mercoledì 16 giugno, alle 17.30, per affrontare il Ventimiglia Calcio. Il turno infrasettimanale verrà disputato sul campo sintetico del "Morel" a Ventimiglia.

Polisportiva Vallecrosia Academy-Taggia 0-3

Polisportiva Vallecrosia Academy: Federico Bedini, Nicolò Colomba, Lorenzo Fiorini, Enzo Gallo, Nicolo Valente, Giuseppe Izzo, Tommaso Ligas, Luca Andrei, Nicolò Muratore, Valentino Pisano, Simone Putrino, Mirko Rahi, Alessandro Sabia, Edoardo Zumbo, Riccardo Cortese, Andrea Piccamiglio, Christian Micciché, Emanuele Gibelli.

Allenatore: Luca Soncin

Dirigente: Fabrizio Federici.