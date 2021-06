Calcio: i convocati della Sanremese per il match di domani contro il Legnano

Questa mattina si è svolta la rifinitura in vista della gara in programma domani alle 16 allo stadio Mari contro il Legnano. Il match, valido per la diciottesima di ritorno, sarà aperto al pubblico con ingressi contingentati.



Al termine dell’allenamento mister Andreoletti ha diramato la lista dei 21 convocati. Indisponibili Gennaro, Gerace, Lodovici, Felici, Vita e Sturaro. Torna dopo la squalifica Lo Bosco, rientra anche Pici. Non convocati Giletta, Coccoluto e Fava.



PORTIERI: Dragone (’02), Bohli (’05).

DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Danovaro (’01), Castaldo, Ponzio (’01), Pici (’01).

CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Gagliardi, Miccoli (’99), Doratiotto (’99), Murgia, Fenati, Managó (’02), Bastita (’04).

ATTACCANTI: Lo Bosco, Convitto, Pellicanó (’02), Elettore (’04).



La gara tra Legnano e Sanremese sarà trasmessa in streaming sulla nostra pagina Facebook con la telecronaca di Fabrizio Prisco e le riprese di Nico Cosentino.



La squadra partirà nel primo pomeriggio per il ritiro in Lombardia.