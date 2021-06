Ventimiglia: maretta in maggioranza per il progetto di via Tacito, il Sindaco "Leggetelo con attenzione per giudicare"

Se non è un muro contro muro, potremmo dire che ci manca davvero poco. Stiamo parlando di Lega e Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, in relazione al progetto presentato dalla Coop, nella zona retrostante a via Tacito, su un terreno che la stessa azienda aveva già acquistato durante la precedente amministrazione.

Secondo i ben informati, in una riunione di maggioranza la Lega avrebbe apertamente confermato di essere contraria al progetto (come più volte sostenuto anche con la precedente Amministrazione), nonostante il Sindaco avesse più volte sostenuto che si tratta di una cosa diversa. Ma il partito del ‘Carroccio’ rimane contrario e, quindi, rimane la maretta in maggioranza con il Sindaco che torna alla carica.

“Chiedo a tutti i partiti della maggioranza, soprattutto alla Lega – ha detto il Sindaco - di valutare serenamente il nuovo progetto che è stato presentato dalla Coop che non è lo stesso progetto già approvato dalla precedente amministrazione e che a tutti noi non piaceva. Ci sono novità di estremo rilievo a favore della cittadinanza, dell'interesse pubblico, il nuovo progetto dovrà essere portato per legge in Consiglio comunale e valutato, ma nella nuova versione”.

Gli uffici comunali hanno esaminato e preso atto delle diverse modifiche progettuali rispetto al progetto precedente e lo hanno approvato. Ora la legge impone di portarlo in Consiglio comunale entro il 5 agosto. “E’ un diritto del privato – prosegue Scullino - e un nostro obbligo, non scegliamo sempre di fare quello che vogliamo o quello che piacce ai nostri elettori. Nessuno può dare a me è agli altri partiti della maggioranza lezioni di coerenza” tuona il sindaco Scullino, senza citare nessuno ma probabilmente pensando alla Lega.

“Il nuovo progetto - continua il sindaco Scullino, che tiene a rimarcare che si tratta di un nuovo progetto, prevede diverse opere pubbliche che prima non c'erano e le elenca – vede il proponente impegnarsi a realizzare a proprio carico una serie di opere pubbliche, a scomputo degli oneri fino all’importo scomputabile (senza nulla a pretendere per la spesa superiore agli oneri dovuti)”. Sotto le opere previste.

- Nuovo parcheggio pubblico coperto al piano primo/copertura da 61 posti auto. I posti auto saranno fruibili 24/24 h raggiungibili tramite rampa di accesso pubblica sempre aperta e tramite ascensore pubblico esclusivo per l’uso pubblico. La manutenzione sarà a carico del soggetto attuatore. Chiesto di integrare la convenzione prevedendo la manutenzione dell'ascensore e delle scale ad uso esclusivo, ripeto esclusivo, pubblico, a carico del proponente;

- nuovo parcheggio pubblico sul piazzale antistante l’ingresso dell’edificio commerciale, la cui manutenzione sarà a carico del soggetto attuatore. Il nuovo parcheggio sarà pubblico, con un accesso autonomo ed indipendente da quello Coop e consentirà liberamente la sosta ad autoveicoli e motoveicoli;

- realizzazione della nuova viabilità di P.U.C. a nord compresa tra l’attuale parcheggio di Vico Arene e Via Tacito (all’altezza del bar Provenza) a doppio senso di marcia oltre posti n.5 auto in uscita su Via Tacito;

- realizzazione della nuova viabilità di P.U.C. a Sud, con rifacimento del tratto di Via Asse in uscita su Via Corti, a doppio senso di marcia;

- rifacimento Vico Arene che diventerà pedonale, nel tratto antistante l’asilo fino all’incrocio a sud con Via Asse. Si prevede il rifacimento dell’attuale tratto a senso unico di Vico Arene per una superficie di circa 437,00m 2 . La carreggiata avrà larghezza variabile da 4,00m a 5,00m e potrà essere utilizzata per il transito veicolare ad orari prestabiliti;

Previsti anche marciapiedi pubblici:

a) nuovo marciapiede nel tratto di Vico Arene tra Via Asse e Nuova Viabilità Nord di P.U.C. attualmente sprovvista di percorsi pedonali di larghezza minima 1,50ml. Il percorso si sviluppa lungo il tragitto che conduce all’asilo nido.

b) Rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati di tutta Via Tacito e Via Corti. Proposta pavimentazione in blocchi ecologici permeabili colorati.

Illuminazione Pubblica nel tratto di Vico Arene sopradescritto, sul piazzale antistante l’edificio commerciale, sul parcheggio pubblico al piano primo, sulla nuova viabilità di P.U.C. 8. Sistema di smaltimento Acque bianche e nere, e acquedotto in Vico Arene, nel tratto antistante l’asilo fino all’incrocio a sud con Via Asse e nel tratto in uscita su Via Tacito.

- Verde pubblico e arredo urbano: piantumazioni lungo Vico Arene, sul perimetro dell’asilo nido e, ove possibile, lungo i percorsi oggetto di intervento.

Il costo complessivo delle opere pubbliche è stato stimato dal proponente in 1.400.000, oltre IVA.

“Non si può bocciare un'offerta di nuove opere pubbliche come questa – termina il Sindaco - con un generico e non motivato senso di coerenza. Dobbiamo amministrare e l'area oggetto dell'intervento è un gerbido che degrada la zona da oltre 20 anni, il no deve essere ben motivato”.