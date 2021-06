Sanremo: domani incontro del PD sul NextGenerationEU con Marco Torre e Caterina Avanza

Domani, alle ore 18, presso la bocciofila di Sanremo (e live sulla pagina Facebook e Youtube di Energia Democratica Liguria) si terrà un incontro del Partito Democratico sul NextGenerationEU. All'appuntamento parteciperanno: Marco Torre, segretario comunale del PD di Sanremo e candidato segretario al congresso provinciale; Caterina Avanza, consigliera politica al Parlamento Europeo nella delegazione Renaissance gruppo Renew Europe, responsabile del dipartimento collaborazione internazionale del PD.

"Discuteremo col pubblico presente in sala e online di: NextGenerationEU. Non è soltanto un piano per la ripresa, ma un'occasione unica per uscire più forti dalla pandemia, trasformare la nostra economia provinciale, creare opportunità e posti di lavoro, investire nella scuola, nella viabilità e nella rete ferroviaria" - spiega Torre.