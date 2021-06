Sanremo riparte con il vento in poppa e dà il benvenuto alla 68ª Giraglia Rolex Cup (Foto e Video)

Con la premiazione delle due regate partite da Genova e Saint Tropez, Sanremo dà il benvenuto alla 68ª Giraglia Rolex Cup, il grande evento che segna la ripartenza della città con il vento in poppa.

Alla presenza del presidente Giovanni Toti e dell'assessore regionale Marco Scajola, il sindaco Alberto Biancheri ha fatto gli onori di casa ospitando tutti i protagonisti di un evento che è perfetto connubio tra sport e turismo, tra competizione e mondanità. In città, infatti, sono attese circa duemila persone tra regatanti e accompagnatori. E Sanremo è pronto a dare loro il benvenuto.

Le barche sono già in porto da qualche giorno e domani sarà il momento della grande partenza. Un 'via' che sa di simbolo anche per l'estate di Sanremo e della Liguria tutta.

Per la 23ª volta la Giraglia, organizzata da Yacht Club Italiano e Yacht Club Sanremo, parte dalla città dei fiori. Le barche si sono avvicinate alla città dei fiori con due regate, una con partenza da Genova e l'altra da Saint Tropez. L'intera flotta si è radunata a Sanremo trasformando porto vecchio nella splendida cornice dell'evento fino a domani, giorno della partenza.

L'intera città accoglierà più di duemila velisti provenienti da tutto il mondo. Naturalmente è garantito il rispetto di tutte le norme anti covid ancora vigenti come il divieto di assembramenti e la presenza di mascherine.

La navigazione, quest'anno per la prima volta, troverà due boe prima della Giraglia: una a Cala del Forte, il nuovo porto di Ventimiglia, e l'altra a Chretienne davanti alla Rade d'Agay.