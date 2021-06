Il MARM di Diano Marina aderisce alle "Giornate Europee dell'Archeologia, appuntamento sabato

Sabato, il Museo MARM di Diano Marina è pronto ad accogliere il suo pubblico con un doppio appuntamento giornaliero in occasione delle "Giornate Europee dell'Archeologia - Edizione 2021". L'evento coordinato e promosso da Inrap - Insitut National de Recherches Archéologiques Préventives, con lo scopo di far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena del mondo dell'Archeologia.

Sul Museo della città degli aranci, "...a cominciare dalla mattina di sabato 19 giugno a partire dalle ore 10:30 si terrà una visita guidata del percorso museale, che vi accompagnerà tra gli oltre 500 reperti provenienti dalle aree del comprensorio dianese e del Lucus Bormani. - spiegano i promotori dell'iniziativa - Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, sarà possibile seguire il percorso "In viaggio con le anfore", un appuntamento incentrato sulla storia e sulle peculiarità delle svariate anfore esposte nella collezione del museo".

"il nostro staff vi condurrà dalle più antiche anfore per il vino greco dalla colonia di Massalia sino alle più recenti anfore romane di importazione dalla Gallia, Spagna e Africa. - chiosano - Per la giornata la partecipazione è a biglietto ridotto. L’iniziativa è organizzate in stretta collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri".