Mobilità a zero stress: la convenienza del noleggio lungo termine

Il tema della mobilità è protagonista delle scelte di consumo: come trovare la soluzione che soddisfa pienamente le proprie necessità, assicurando un’effettiva convenienza? Un’ampia platea di consumatori, sia titolari di partita Iva che privati, ha trovato la formula ideale approfittando del noleggio a lungo termine: quali sono i principali vantaggi e dove trovare le proposte più competitive del mercato?

Dal punto di vista economico il noleggio costituisce un vantaggio, cui s’aggiunge la semplificazione delle procedure gestionali e il piacere di mettersi al volante di un’auto nuova e in assoluto stato di efficienza. Il cliente approfitta infatti di un servizio completo affrontando un canone fisso, che esclude qualunque imprevisto.

Trattandosi di un costo fisso, il noleggio permette una pianificazione puntuale dell’impegno economico legato all’auto. Niente spese inattese. All’interno del canone, infatti, incontriamo quei costi e servizi pertinenti la gestione e la manutenzione (inclusi gli eventi straordinari).

Il canone comprende coperture assicurative, il soccorso stradale, il servizio pneumatici e altri aspetti. Ovviamente le condizioni effettive dipendono dagli elementi contrattuali, che possono cambiare in base alle esigenze espresse dal cliente e dalla società di noleggio.

Un ulteriore aspetto cruciale è il chilometraggio, in grado di rispondere alle diverse necessità dell’automobilista, dove è possibile trovare anche soluzioni di noleggio a lungo termine con Km illimitati. In certi casi poi al cliente viene fornita la possibilità di comperare l’auto o procedere con un nuovo contratto di noleggio.

Ma dove trovare le offerte più competitive del noleggio a lungo termine? Auto No Problem è la soluzione per chi vuole vivere il piacere di guidare in serenità la propria auto, senza alcuna preoccupazione relativa alla gestione. Più tempo per sé e le attività professionali, meno spazio allo stress e al rischio di imprevisti economici.

Mettendo in campo una cultura orientata al cliente, che ha portato a un approccio customer-centric, Auto No Problem propone tantissime opzioni di mobilità (incluso il noleggio lungo termine senza anticipo). Una flotta di cui fanno parte veicoli green, come auto ibride ed elettriche.

Il cliente può selezionare modello, allestimento, optional, a fronte di tariffe altamente competitive. E approfittare di offerte particolarmente concorrenziali attraverso, ad esempio, il noleggio di auto usate. Disponibile anche il noleggio senza anticipo iniziale. In merito invece alle modalità di pagamento figurano varie formule pay per use.

Quanto ai brand poi sono presenti tutti i principali operatori dell’automotive: Audi Noleggio Lungo Termine, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Land-Rover, Jeep, Volskwagen, Volvo, Toyota, Lexus, Peugeot, Opel, Ford e molti altri.

