Diano Marina, 62enne trovato morto in casa: accertamenti in corso dei Carabinieri

Un uomo di 62 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione a Diano Marina in via dei Gerani. Da quanto si apprende pare che il decesso sia avvenuto qualche giorno fa, ma solo oggi è stato rinvenuto il corpo.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine giunte sul posto insieme ai vigili del fuoco, ai sanitari del 118 e ai volontari della croce rossa della città degli aranci. I soccorsi, però sono stati inutili e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Del caso se ne occupano i Carabinieri. Al momento non ci sono elementi che possano far pensare che la morte sia stata provocata da alcuno, ma sia sopraggiunta per cause naturali. Sul corpo infatti, non vi sono segni di violenza.

Resta comunque da accertare con precisione le cause del decesso e verranno effettuati alcuni approfondimenti medici per stabilirle.