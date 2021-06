Coronavirus: Toti fa il punto "La campagna vaccinale funziona" e su Bassetti "Dai social arriva troppo odio" (Video)

Anche oggi zero contagi in provincia di Imperia zero contagi e, a margine della premiazione alla Giraglia di Sanremo è stato il momento per fare il punto della situazione con il presidente della Regione, Giovanni Toti.

Una situazione Covid in netto miglioramento a conferma dell’importanza della campagna vaccinale, senza dimenticare i problemi di AstraZeneca: “La settimana scorsa abbiamo registrato oltre 100mila vaccini, pari al 7% della popolazione, anche se questa settimana dovremo calare proprio per le note vicende. Abbiamo zero morti e siamo sotto i 100 malati tra terapie intensive e media intensità. Il peggio è alle nostre spalle”.

La brutta notizia di oggi riguarda la scorta assegnata al Professor Bassetti per le minacce ricevute: “Oltre a essere un grande infettivologo è un grande amico e posso garantirvi che non si è mai risparmiato. Mi spiace che qualcuno possa equivocare la sua passione scientifica e medica come qualcosa di pericoloso, tanto da minacciare lui stesso. Spero che intervenga la Polizia Postale perché, purtroppo, i social sono diventati in questo momento di tensione, un coacervo di odio che non merita”.

Una situazione, tornando alla nostra provincia, che sta decisamente migliorando: “Anche le misure prese, seppur dolorose dal Festival in poi, confermano la nostra prudenza e determinazione, soprattutto di chiudere laddove i dati ci davano segnali di cedimento. E la scelta è stata giusta per Spezia, Genova e anche per le province di Imperia e Savona, che hanno sofferto un po’ di più ma sono uscite da questa ondata pandemica, a conferma che talvolta prendere decisioni complicate aiuta a gestire la situazione”.