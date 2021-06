Premiati ieri in videoconferenza i vincitori del corso di marketing del percorso triennale del ‘Dipartimento di Economia’

Si è svolta ieri in videoconferenza la premiazione dei gruppi vincitori del corso di marketing del percorso triennale del ‘Dipartimento di Economia’, tenuto dalla Professoressa Nicoletta Buratti.

La docente, infatti, affiancata dalla Dottoressa Elena Sparago all’interno del corso di marketing del percorso triennale del Dipartimento di Economia, ha premiato i tre gruppi di studenti che più si sono distinti nella realizzazione di un progetto di marketing.

“Ritengo che l’affiancamento di casi pratici alla teoria - commenta la Professoressa Nicoletta Buratti - sia fondamentale per ampliare il bagaglio di conoscenze degli studenti del nostro Dipartimento. Per questo motivo per il secondo anno consecutivo, ho deciso di affidare agli studenti la realizzazione di un progetto reale di marketing. Grazie agli sponsor, che hanno tutti accolto con interesse l’iniziativa, abbiamo messo a disposizione dei premi per i gruppi di lavoro che si sono distinti per il loro operato. Un ringraziamento alla Dottoressa Elena Sparago che mi ha affiancata in questo progetto, ai ragazzi per l’impegno profuso e soprattutto agli sponsor: Davide Siri in rappresentanza di San Paolo Invest, che ha partecipato all’iniziativa per il secondo anno, Mauro Finiguerra e Lara Zampini per Bc Formula , società di consulenza aziendale, e Gianmaria Leto per Ostelzzz, capsule hotel, che hanno reso possibile la realizzazione del concorso. L’Università degli Studi di Genova oltre alle competenze pratiche vuole fornire strumenti che siano utili per il futuro dei ragazzi, vuole essere una ‘palestra’ per essere operativi per il mondo del lavoro”.