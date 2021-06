Covid: 8 casi positivi in Liguria, ancora zero e nessun nuovo ricoverato in provincia di Imperia

Sono 8 i nuovi contagi da Covid 19 in Liguria nelle ultime 24 ore. Zero in provincia di Imperia e La Spezia, mentre 6 casi si registrano su Genova, 1 sul savonese e 1 non riconducibile a residenza in Liguria. Il dato è emerso a fronte di 3271 tamponi molecolari e 2941 antigienici. Non si registrano decessi.

Ospedalizzati: 63 (-4); 12 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 9 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (-3); 0 (-) in terapia intensiva

San Martino - 14 (-2); 9 (-) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-); 0 (-) in terapia intensiva

Asl 3 – 6 (+1); 0 (-2) in terapia intensiva

Asl 4 - 0; nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 11 (-); 2 (-) in terapia intensiva