Sanremo: i ringraziamenti di una lettrice al dottor Jaupaj Andi del Pronto Soccorso del Borea

“Gentile Redazione, mi chiamo Maria Rosa Lanteri e, vostro tramite, desidero ringraziare il dottor Jaupaj Andi del Pronto Soccorso di Sanremo che oggi mi ha visitato per una sospetta frattura vertebrale. Senza nulla togliere al Team del Pronto Soccorso, questo giovane medico mi ha colpito per la prontezza e sicurezza della diagnosi ancor prima di fare i raggi, inoltre è stato molto gentile ed umano è giusto che non passi inosservato”.